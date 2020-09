GdS – Inter, ultimi innesti e via al grande sogno: scelto Kanté

Ha dovuto rivedere i propri piani l’Inter di Antonio Conte sul mercato rispetto ai primi progetti disegnati la scorsa Primavera. Il club nerazzurro, come del resto la maggior parte tra gli altri club, difficilmente si aspettava conseguenze economiche così disastrose provocate dal coronavirus ed ha comprensibilmente dovuto cambiare strategia in corso d’opera per via di risorse divenute limitate. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, potrebbe presto esserci ancora spazio per un colpo di altissimo livello.

Chiaro, i tifosi non si aspettino rivoluzioni perché – come s’è detto – non c’è in questo momento la forza per modificare radicalmente l’assetto della rosa. La priorità adesso resta quella di mettere a segno gli ultimissimi innesti low cost già praticamente in chiusura: dall’arrivo di Arturo Vidal a costo zero, al rinforzo per la difesa Matteo Darmian. E una volta chiuse anche alcune cessioni già programmate, finalmente potrà partire l’assalto al bersaglio grosso.

Il nome, rimasto per mesi nella lista degli obiettivi di Antonio Conte, è sempre quello di N’Golo Kanté. Il Chelsea da giorni ha comunicato che il prezzo si aggirerà intorno ai 50 milioni di euro e non saranno fatti sconti. Il francese non è comunque ritenuto incedibile, per cui la posizione dei Blues non dovrebbe irrigidirsi come in altre operazioni approcciate in passato. L’ex Leicester diverrebbe un jolly prezioso per il tecnico leccese, che già nel biennio trascorso a Londra aveva avuto modo di conoscerne le grandissime qualità.

