MD – Vidal rinuncia alla buonuscita: si sblocca l’affare con l’Inter

Dopo l’ufficialità di Aleksander Kolarov come nuovo calciatore dell’Inter annunciata nella giornata di ieri, ecco che nel giro di pochi giorni anche Arturo Vidal potrebbe raggiungere Antonio Conte. Ieri pomeriggio il tecnico leccese ha già avuto a disposizione il nuovo arrivo ad Appiano Gentile, insieme all’altra novità Achraf Hakimi che per la prima volta nella giornata di ieri ha avuto modo di conoscere i nuovi compagni e disputare la prima sessione collettiva in maglia nerazzurra.

Lo stesso Conte si augura che presto anche Vidal possa aggregarsi al gruppo. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, sulla falsa riga delle ultime notizie già circolate in Italia, il cileno avrebbe già raggiunto l’accordo con il Barcellona per la rescissione del proprio contratto. L’ex Bayern Monaco, pur di risolvere in tempi brevi la questione per ottenere il via libera all’addio, avrebbe già comunicato ai dirigenti blaugrana di voler rinunciare all’ultimo anno di stipendio. L’Inter, con cui l’intesa è già stata raggiunta, lo attende a braccia aperte.

