L'Inter chiude il suo mercato invernale "offuscata" secondo alcuni dal clamoroso botto Vlahovic, ma comunque sazia e appagata. Quello che serviva è stato fatto con anticipo e si sono messe anche le basi per le operazioni estive. Il colpo a sorpresa Gosens è stato clamoroso, il classico colpo di coda a sorpresa di Beppe Marotta, ma tutte le operazioni dell'Inter sono state mirate ed intelligenti. Vediamole, sia in entrata che in uscita, in questo riepilogo.