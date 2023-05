La strategia dell’Inter sul mercato è chiara: le occasioni di mercato vanno sfruttate. D’altronde, Onana e Mkhitaryan hanno dimostrato come i colpi a costo zero possano essere preziosi per rafforzare la rosa, anche se a basso costo. Ecco perché i nerazzurri sarebbero sulle tracce di Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid.

Come confermato anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, lo spagnolo non ha ancora trovato un accordo con i Blancos per rinnovare il suo contratto, in scadenza il 30 giugno. Il club nerazzurro, allora, ha provato un primo approccio per potarlo a Milano a parametro zero.

La trattativa, tuttavia, è ancora in uno stato molto preliminare e i nerazzurri hanno solo tastato il terreno per comprendere la fattibilità dell’affare, senza ancora raggiungere ancora alcun accordo.

L’opinione di Passione Inter

La grande esperienza di Nacho è fuori discussione. In questo tipo di operazioni, però, vanno sempre valutati diversi fattori, come il peso dell’ingaggio, che nel caso dello spagnolo è, attualmente, di circa 4 milioni di euro.

Altro aspetto da non sottovalutare è la tenuta fisica (Nacho ha 33 anni) e il ruolo che dovrà svolgere: basterebbe solamente lui come sostituto di Skriniar o il suo arrivo sarebbe coadiuvato da un altro acquisto in quel ruolo? L’Inter deve valutare bene tutto. Di sicuro il profilo del giocatore, da anni al Real Madrid, spesso anche titolare, è di alto livello.