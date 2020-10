TS – Da Marcos Alonso alle operazioni in uscita. Tutte le trattative rimaste in sospeso per l’Inter

E’ un nome che piace da tempo ai nerazzurri e Antonio Conte lo ritroverebbe volentieri. Marcos Alonso è un obiettivo concreto dei nerazzurri, considerata spesso la prima scelta per l’esterno sinistro. Il calciatore spagnolo è in rottura totale con il Chelsea e il fatto che anche ieri si sia seduto in tribuna nella gara contro il Crystal Palace ne è una prova. Tuttavia, secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa con la Beneamata è in stand-by e al momento è una corsa contro il tempo.

L’Inter lascia comunque aperte le porte e spera in un assalto finale nelle ultime ore di mercato, dove Marotta lavorerà per definire le uscite. Su tutte c’è quella di Nainggolan al Cagliari, trattativa messa in piedi da diverso tempo e che ora aspetta la fumata bianca definitiva. Da decidere anche il futuro di Joao Mario, su cui è forte l’interesse di Torino e Sporting Lisbona, e Asamoah, che va verso una rescissione del contratto.

Per quanto riguarda il fronte Skriniar, invece, la pista Tottenham non è più calda come qualche giorno fa ed ora il difensore slovacco va verso la permanenza in nerazzurro. Anche la coppia croata Brozovic-Perisic, che piace al Psg, sembra ormai destinata a rimanere a Milano, poiché il tempo a disposizione per trattare la cessione è ormai poco. Atteso per domani, invece, il passaggio in prestito secco di Pirola al Monza.

