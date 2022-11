Bayern Monaco-Inter: le ultimissime sulle probabili formazioni

Mancano poche ore al match tra Bayern Monaco e Inter, ultima giornata del girone C di Champions League. All'Allianz Arena non ci sarà alcuna posta in palio: le gerarchie del gruppo sono già stabilite, con i bavaresi primi e i nerazzurri secondi, entrambi qualificati agli ottavi di finale. In ogni caso, rimane il fascino di una grande sfida europea.