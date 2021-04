Bellinazzo: “Inter, il peggio è passato. Suning lascia? Solo per un miliardo”

L'eventuale vittoria dello Scudetto rafforzerebbe la posizione di Suning

Che il peggio sia passato non significa che l'Inter - e con lei pressoché l'intero calcio europeo - abbia risolto tutti i suoi problemi, perché la crisi globale e generalizzata c'è, non è sparita: ma, se non altro, la possibilità di portare a casa lo Scudetto a fine stagione rafforza la posizione di Suning, fa sperare in premi più o meno sostanziosi e, forse, lascia addirittura sperare che dalla Cina qualche rubinetto in più possa aprirsi, posto che gli Zhang rimangono sempre affacciati sui mercati per vendere le quote di LionRock - che intende fuoriuscire - sperando così di far entrare nuova liquidità nelle casse nerazzurre. A parlarne, a calciomercato.com, è il giornalista Marco Bellinazzo.