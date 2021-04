Branca: “L’Inter unica squadra a confermarsi. Conte va avanti a una condizione”

Marco Branca è stato dirigente dell'Inter sino al 2014

Antonio Conte lo disse qualche mese fa: il progetto di Suning, all'Inter, si è fermato lo scorso mese di agosto. Ma ora - pare - non ci sono più i terremoti di dodici mesi fa, anche perché sfidiamo qualunque società a non aver riveduto o ridimensionato i propri progetti dopo quattordici mesi nella morsa della pandemia: ergo, a fine stagione Conte si siederà a un tavolo per discutere con la società come impostare la prossima stagione, e, secondo Marco Branca, ex dirigente dell'Inter, intervistato a Radio Punto Nuovo, il tecnico andrà avanti solamente a una condizione.