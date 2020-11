UFFICIALE – Dopo gli abbracci con Vida, anche Brozovic è positivo al coronavirus

Che strano: c’era la foto, che circolava su internet, di Marcelo Brozovic che teneva sulle spalle Domagoj Vida, suo connazionale croato e compagno di Nazionale, e c’era – prima ancora – la notizia della sostituzione di Vida al 45esimo minuto di Turchia–Croazia perché i risultati degli ultimi tamponi della squadra (giunti all’intervallo della gara) ne avevano evidenziato la positività al Covid: e così, accade che – ogni tanto – uno più uno faccia due, e che stavolta sia accaduto esattamente questo. Traduzione: oltre a Vida, anche Marcelo Brozovic è positivo al virus.

A darne annuncio, proprio in questi minuti, è la Federcalcio croata, che in un tweet ha comunicato che “i risultati di ulteriori test della squadra nazionale croata su SARS-CoV-2 hanno mostrato due risultati positivi, Marcelo Brozovic e un membro dello staff”, e del resto che questa pausa per le Nazionali sarebbe servita solamente a contagiare calciatori in giro per tutto il mondo per poi rispedirli nei rispettivi gruppi-squadra era chiaro a chiunque: ora lo è ancora di più, e la cattiva notizia – quella buona non c’è – è che di partite, nei prossimi giorni, ce ne sono ancora tante.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<