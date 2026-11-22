Brutta notizia per l’Atalanta nel match contro l’Inter. Secondo quanto riferito da DAZN, Carnesecchi ha avvertito un fastidio al ginocchio sinistro, rientrando in anticipo negli spogliatoi: il suo impiego nella gara contro i nerazzurri è da considerarsi escluso.
Il cambio è stato già comunicato dallo staff dell’Atalanta, con Sportiello, secondo portiere, pronto a prendere il posto tra i pali al posto del titolare. Una perdita di rilievo per la squadra di Sarri, che dovrà fare a meno di uno dei suoi elementi chiave tra i pali.