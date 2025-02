LIVE – La CRONACA di MILAN-INTER: segui la diretta!

Derby molto importante per l’Inter, che cerca la prima vittoria stagionale contro il Milan, nella 23a giornata di Serie A. I nerazzurri devono riscattare le due sconfitte, arrivate nel match di andata e nella finale di Supercoppa.

La squadra di Inzaghi ha assoluto bisogno dei 3 punti anche per mettere pressione al Napoli nella corsa Scudetto. A partire dalle ore 18.00, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Milan-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI MILAN-INTER

PREMI F5 PER RICARICARE LA PAGINA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 18.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-INTER

MILAN (4-3-3): 16 Maignan; 32 Walker, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 19 Hernandez; 80 Musah, 4 Bennacer, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 90 Abraham, 10 Leao.

A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 9 Jovic, 17 Okafor, 18 Zeroli, 20 Jimenez, 21 Chukwueze, 28 Thiaw, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 46 Gabbia, 73 Camarda.

Allenatore: Sergio Conceiçao.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 49 De Pieri, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: DANIELE CHIFFI.

Assistenti: Carbone, Peretti.

Quarto ufficiale: Marinelli.

VAR: Di Paolo.

Assistente VAR: Doveri.

SQUALIFICATI

Milan: Fofana (1) Inter: –

DIFFIDATI Milan: – Inter: Dumfries