Dove vedere Inter-Roma, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Inter-Roma, 31^ giornata Serie A

La frenata mostrata dall’Inter nelle ultime partite di campionato prima della sosta ha potenzialmente riacceso una corsa Scudetto che ora vede Milan e Napoli distanti rispettivamente 6 e 7 punti dal primo posto. I nerazzurri tornano in campo con una sfida complessa, perché a San Siro arriverà la Roma di Gian Piero Gasperini, in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e momentaneamente in classifica dietro al Como e a pari punti con la Juventus.

Inter-Roma, dove vederla: DAZN o Sky?

Inter-Roma verrà trasmessa domenica 5 aprile alle ore 20:45 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Roma sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Roma in diretta insieme a voi!