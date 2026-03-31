La nuova maglia dell’Inter per la stagione 2026-27 è stata rivelata in queste ore, in anteprima, dal portale esperto del settore Footy Headlines, che ha rilasciato le prime fotografie e l’analisi dei dettagli. Dopo diversi anni di esperimenti più o meno azzardati, il design scelto da Nike sembra rappresentare un ritorno a linee più tradizionali e storiche, introducendo alcuni elementi di modernità meno d’impatto rispetto al passato.

La prima cosa che salta all’occhio riguarda le strisce nere, che risultano leggermente più larghe rispetto a quelle blu e hanno un leggero motivo a zig-zag alle estremità, non così visibile se non con uno sguardo da vicino. I loghi, spiega il portale, saranno in tonalità “University Gold”, ovvero giallo intenso, descritta come “una sfumatura a metà tra giallo e arancione”.

La maglia dovrebbe arrivare sul mercato a partire da maggio 2026, dando quindi la possibilità di acquistarla in anticipo, in vista della nuova stagione, a tutti i tifosi. Da questo punto di vista sarà interessante notare la risposta del pubblico, dato che da anni si registrava una sorta di insofferenza da parte di una parte dello stesso nei confronti delle recenti maglie più innovative e meno tradizionali.