La news è fresca: Achraf Hakimi vestirà la maglia numero 55 per la sua prima stagione con l’Inter. O forse no? Come riportato da Marco Barzaghi, il post su Twitter in cui veniva annunciato il nuovo numero che verrà indossato dal marocchino in nerazzurro è stato rimosso. Un vero e proprio giallo dai risvolti inaspettati ed ignoti: Hakimi, a questo punto, prenderà la 5 di Gagliardini o la 2 di Godin?

