Allarme in casa Atalanta: Gosens non convocato per la sfida con il Crotone

L’Inter, nel pomeriggio di domani, sfiderà il Parma in Serie A alle ore 18.00. Dopo la gara contro i gialloblu, i nerazzurri di Antonio Conte affronteranno in Champions League il Real Madrid di Zidane. Una volta superata la sfida di Champions League ci sarà la gara contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che potrebbe non avere uno dei pezzi più importanti della squadra.

Come riportato sul sito ufficiale della Dea, per la gara contro il Crotone sono stati chiamati all’appello 23 giocatori. Tra questi manca Robin Gosens che ha avuto un problema al polpaccio nella rifinitura. Le sue condizioni sono da valutare e potrebbe non prendere parte alla gara contro l’Inter di domenica 8 novembre.

