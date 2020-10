Parma, altri due giocatori positivi al Covid: il comunicato del club

E’ un momento davvero difficile per l’Italia e per tutta Europa in generale. Il Covid-19 è tornato con prepotenza ed anche il mondo del calcio è stato inevitabilmente colpito. In casa Inter abbiamo avuto una prova concreta, con ben sei giocatori risultati positivi. Fortunatamente la situazione ora è migliorata, con il solo Milan Skriniar ancora in attesa del tampone negativo pronto a rientrare in campo.

Domani i nerazzurri saranno impegnati a San Siro contro il Parma che dovrà rinunciare a due giocatori. Oggi il club ha pubblicato un comunicato con cui ha fatto sapere della positività di altri due atleti della prima squadra che sono stati prontamente isolati. Non trova pace il club gialloblù, protagonisti di altri casi già nelle scorse settimane. Ecco il comunicato:

“Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra, fatta eccezione per due calciatore che sono risultati positivi e saranno indisponibili per la gara di domani: si tratta di due ripositivizzazioni in due soggetti asintomatici. Gli atleti rimarranno in isolamento e saranno sottoposti a nuovi controlli nelle prossime 48 ore“.

