Inter, nuovo stop per Correa: tutti gli infortuni delle ultime due stagioni

Tutti i problemi accusati dall'argentino nelle due stagioni in maglia nerazzurra

Antonio Siragusano

Con la nota diffusa pochi minuti fa, l'Inter ha annunciato a tutti i suoi tifosi il nuovo infortunio rimediato dal Tucu Correa in occasione del match giocato ieri sera contro il Barcellona. Dal suo arrivo a Milano, è il quinto stop accusato dall'attaccante argentino nelle ultime due stagioni, per un totale di 14 gare saltate sino a questo momento. 15 se consideriamo anche il match del prossimo sabato in programma contro il Sassuolo in campionato, per il quale difficilmente l'ex Lazio tornerà a disposizione.

Come dicevamo, è il quinto infortunio per Joaquin Correa da quando è approdato all'Inter. Il primo stop risale al settembre 2021 quando una contusione all'anca gli fece saltare ben due partite. Successivamente un nuovo problema muscolare il mese successivo che gli costò il derby d'Italia contro la Juventus. Terzo infortunio arrivato nel mese di dicembre per un problema alla coscia ed un totale di quattro partite saltate.

Infine, quello più grave, al bicipite femorale rimediato in Coppa Italia nel mese di gennaio contro l'Empoli che gli fece saltare addirittura 7 partite. Il risentimento tendineo al ginocchio sinistro evidenziato dagli esami strumentali di questa mattina non dovrebbe tenerlo fuori a lungo, ma per il match di sabato contro il Sassuolo è da considerare già come indisponibile.