Sassuolo-Inter, designato l’arbitro Sozza: i precedenti

Sono bastati 90 minuti di alto livello giocati a San Siro ieri sera contro il Barcellona per far tornare il sorriso ad Appiano Gentile. Il successo europeo ha improvvisamente rilanciato la stagione dell'Inter, riportando quella serenità che nell'ultimo mese e mezzo era mancata. Un bel sospiro di sollievo per Simone Inzaghi che in caso di sconfitta si sarebbe giocato il tutto per tutto già il prossimo sabato in campionato, in vista della complicata trasferta delle 15.00 contro il Sassuolo.