Inter-Cagliari, Darmian (Inter Tv): “Dovevamo dare segnale importante. Ci alleniamo per tenere il ritmo alto”

Le parole del calciatore nerazzurro al termine del match contro il Cagliari vinto per 1-0 grazie alla sua rete

Matteo Darmian , autore del gol vittoria contro il Cagliari , ha commentato a Inter Tv il match. Ecco le sue parole:"Era una partita difficile, abbiamo avuto diverse occasioni senza sbloccarla. Loro si stavano difendendo bene. A loro servivano punti, ma siamo stati brava a sbloccarla e a vincere. Assolutamente si, erano importanti i tre punti e fin dall'inizio abbiamo dimostrato la giusta voglia e la giusta determinazione per portare a casa la vittoria. Loro si sono difesi bene e non so come possano essere nella parte bassa della classifica con la qualità e i giocatori che hanno".

"Oggi era importante vincere e dare un segnale importante. Vuol dire che stiamo bene e che ci alleniamo per tenere dei ritmi importanti tutta la partita. E' normale che quando gli altri calano, noi usciamo con la nostra qualità. Oggi abbiamo vinto una partita difficile e siamo contenti. Non prendere gol per noi difensori è sempre qualcosa di bello, ma tutto parte da tutta la squadra. Gli attaccanti ci danno una grande mano. Dobbiamo continuare su questa strada che è quella giusta. Dedico il gol a mia moglie e mio figlio. Mia moglie me l'ha detto prima della partita che non le avevo ancora dedicato un gol, quindi va a loro".