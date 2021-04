CdS – Stagione da record, Juventus scalzata: la mano di Conte esalta l’Inter

Conte fa grande l'Inter: la Juve è avvisata

Il lavoro Antonio Conte in due anni all'Inter è stato eccellente. In solo due stagioni, i nerazzurri sono riusciti a spazzare via il ciclo della Juventus, forse aiutati anche dagli stessi bianconeri. Come riporta il Corriere dello Sport, se si considerano le ultime 68 giornate di campionato, nessuno ha fatto più punti dell'Inter: 156 punti raccolti dai neroazzurri, 145 punti raccolti dalla Juventus. Non c'è nulla di scontato in questo dato: la società aveva imposto al tecnico leccese di raggiungere lo scudetto in tre anni. Conte ha anticipato di un anno l'obiettivo.