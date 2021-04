Lucescu e la polemica sul bel gioco: “Inter costruita per vincere, conta quello”

Non si placa la discussione sull’Inter e sul gioco di Antonio Conte: nonostante la formazione nerazzurra sia ampiamente al comando della classifica e stia battendo ogni record nel campionato di Serie A, è stata più volte attaccata circa...

Non si placa la discussione sull' Inter e sul gioco di Antonio Conte : nonostante la formazione nerazzurra sia ampiamente al comando della classifica e stia battendo ogni record nel campionato di Serie A, è stata più volte attaccata circa la qualità della sua manovra. Accuse che spesso non coincidono con la realtà, visto che diversi numeri esaltano il lavoro dell'allenatore salentino.

Di questo ha parlato l'allenatore della Dinamo Kiev Mirea Lucescu, ex tecnico nerazzurro, ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Quando giochi per vincere un campionato non devi pensare al bel gioco. L’Inter è costruita per vincere, conta questo”.