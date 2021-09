Dall’amarezza Real al (possibile) riscatto contro il Bologna: le notizie più importanti di giornata

Sabato (ore 18.00) i felsinei saranno ospiti a San Siro

L'amarezza e il riscatto: queste le chiavi che animano - e devono animare - l' Inter dopo la sconfitta all'ultimo minuto di ieri sera contro il Real Madrid . Da un lato, appunto, c'è la delusione per essere usciti da San Siro a tasche vuote, dopo una partita condotta a testa alta ma con troppe occasioni sprecate (il primo tempo insegna); mentre dall'altro c'è subito la voglia di ripartire e di tornare alla vittoria in campionato nella prossima sfida contro il Bologna . Queste, quindi, le notizie principali delle ultime 24 ore selezionate dalla redazione di Passione Inter .

AMAREZZA REAL - La giornata nerazzurra non può che aprirsi con la delusione europea per una sconfitta in Champions League che l'Inter avrebbe volentieri evitato, tenendosi stretto anche lo 0-0 che, sino all'89esimo, stava maturando a San Siro: La Gazzetta dello Sport, oggi, ha aperto scrivendo che "Così fa male", il Corriere dello Sport e Tuttosport hanno parlato di "beffa". Il risveglio dei tifosi nerazzurri non è stato certo dei più facili, e ora l'imperativo è quello di cercare riscatto.