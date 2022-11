Verso Juventus-Inter, le probabili formazioni: un solo dubbio per Inzaghi

L'unico dubbio di formazione per Simone Inzaghi è al centro della difesa: in ballottaggio per una maglia da titolare ci sono De Vrij e Acerbi, con quest'ultimo che sembra favorito sull'olandese. Domenica sera, inoltre, i nerazzurri riavranno a disposizione Marcelo Brozovic, ormai quasi certo della convocazione. Per i bianconeri, invece, ballottaggio tra Bonucci e Alex Sandro (con l'italiano favorito) e in attacco: Milik e Vlahovic si giocano una maglia da titolare, mentre in caso di partenza dalla panchina per Di Maria verrebbe schierato Miretti alle spalle dell'unica punta in campo.