LIVEBLOG – Serie A, Romero MVP per la difesa? Il web: “Dove mettiamo de Vrij?”

Nicolò Barella, intanto, è stato nominato miglior centrocampista del campionato

Nella giornata di oggi la Lega Serie A ha comunicato gli MVP stagionali, cioè i nomi di quei giocatori che - stando ad alcune variabili di tipo statistico - si siano rivelati come i migliori calciatori del campionato: a essere nominato, per questo particolare riconoscimento, c'è un calciatore per ruolo più il miglior giovane del campionato. Tra gli interisti, Nicolò Barella è stato riconosciuto miglior centrocampista della stagione, ma sono i nomi del miglior difensore e del miglior attaccante del torneo (rispettivamente Romero dell'Atalanta e Ronaldo della Juventus) a far discutere i più. Ecco alcune reazioni, scovate da Twitter, alla loro elezione a MVP nei rispettivi ruoli.