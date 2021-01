Ex Inter, Asamoah rimane nel campionato italiano: vicinissimo alla firma col Cagliari

Lo volevano un po’ tutti: e poteva pure verificarsi che – uscito dall’Inter – Kwadwo Asamoah trovasse un futuro all’estero, dopo aver giocato per tutta la sua carriera in Italia (prima all’Udinese, poi alla Juventus e infine appunto all’Inter). Ma il calciatore ghanese, come ormai risulta univocamente a tutti, tra giornali online e siti internet, continuerà a militare nel campionato nostrano: pare infatti che sia ormai vicinissimo alla firma con il Cagliari.

A scriverlo, tra gli altri (ma ormai la notizia sembra essere confermata pressoché ovunque) è Gianluca Di Marzio, che attraverso il proprio profilo Twitter aggiorna circa il futuro del ghanese ex nerazzurro: Asamoah è sempre più vicino a diventare un calciatore del Cagliari, che oggi ha perso la sua sesta partita di fila in campionato e sta pericolosamente scivolando verso la zona retrocessione. E dopo Nainggolan – altro ex Inter – Giulini mette a segno un altro colpo per ripristinare la situazione di classifica e cercare la permanenza in Serie A.

