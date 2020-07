Verona-Inter, le probabili formazioni: Godin ritrova il campo, Sanchez favorito su Lautaro

Chiuderà la 31esima giornata di Serie A la sfida in programma domani sera al Bentegodi di Verona tra Hellas e Inter. Entrambe vengono da due sconfitte brucianti: i nerazzurri in seguito alla rimonta subita nel secondo tempo contro il Bologna a San Siro, mentre la formazione di Juric per il deludente 2-0 incassato contro il Brescia. Sia Verona che Inter cercheranno dunque di rialzare immediatamente la testa a partire da domani sera: andiamo a vedere le probabili formazioni su cui i due allenatori potrebbero fare affidamento per tornare al successo.

VERONA-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; R. Lukaku, Sanchez. All. Conte

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!