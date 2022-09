Jordi Alba-Inter, novità difensore: cosa può succedere nell’ultimo giorno di mercato

Ci sono ancora diverse questioni aperte in casa Inter

Alessio Murgida

Oggi è l'ultimo giorno di mercato. Alle 20 si chiuderà questa sessione di mercato che ha regalato diversi colpi di scena e che ha visto l'Inter indubbiamente rinforzarsi. Ma ci sono ancora tantissime questioni aperte, fino all'ultimo. Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza e vedere il tutto in dettaglio.

IL MERCATO, FIN QUI

Al momento, il club nerazzurro può vantare cinque acquisti in questa campagna trasferimenti: Lukaku, Bellanova, Asllani, Mkhitaryan e Onana. Ci sono state anche diverse cessioni: Pinamonti, Casadei (che ha sicuramente fatto scalpore), Di Gregorio e tante altre. Potete vedere l'intero quadro in modo approfondito qui.

LA VOCE SU JORDI ALBA

La follia delle ultime ore di mercato. Dalla Spagna, precisamente da Gerard Romero (streamer molto vicino all'ambiente Barcellona), è arrivata la voce secondo cui Inter e Barcellona avrebbero trovato un principio d'accordo per il trasferimento di Jordi Alba in nerazzurro.

Dall'Italia e anche dalla stessa testata spagnola AS sono arrivate secche smentite, soprattutto per motivi economici. Alcuni intermediari hanno effettivamente offerto Jordi Alba all'Inter ma senza l'uscita di Robin Gosens, sempre più lontano dal Bayer Leverkusen, l'Inter non può registrare nessuna entrata, almeno questo è stato il diktat indicato dallo stesso Zhang per quanto riguarda Acerbi.

IL NUOVO DIFENSORE

E proprio parlando di Acerbi, ci sono alcune novità sull'arrivo del sesto difensore. Per Inzaghi è sempre stata la richiesta principale fatta alla squadra mercato Inter, ma non è ancora arrivato nessuno. Ma qualcosa si potrebbe sbloccare nelle prossime ore. Zhang non ha aperto ad Acerbi, ma in casa Inter sono convinti che una strada si possa invece trovare.

In lizza restano Acerbi (il favorito e il preferito di Inzaghi) ma è riemersa anche la pista che porta a Zagadou. Il difensore classe 1999 è svincolato, potrebbe quindi firmare con l'Inter anche dopo le 20 di stasera. E soprattutto ha un punto favore rispetto ad Acerbi: chiede un ingaggio minore, da circa 1,5 milioni di euro. La durata del contratto però sarebbe un triennale, il che spingerebbe i nerazzurri ha effettuare diverse visite mediche approfondite sul giocatore visti i precedenti infortuni subiti.

PSG, FACCIAMOLA FINITA..

A poche ore dalla chiusura del mercato e dopo la decisione di Zhang, dalla Francia continuano ad arrivare voci su Skriniar-PSG. Il club francese oggi presenterà l'ennesima offerta all'Inter ma la consistenza economica non si allontanerà di molto dalle precedenti. I dirigenti nerazzurri, poi, hanno ricevuto nuove conferme da Zhang per quanto riguarda Skriniar tolto dal mercato, eppure il tecnico Galtier (del PSG) continua a parlare di finestra aperta.

Skriniar resterà, così è stato detto dagli stessi dirigenti e dallo stesso Inzaghi. Aspettiamo solo la fine del mercato per l'epilogo di questa infinita (e ormai noiosa) telenovela.

SALCEDO E AGOUME

All'Inter restano ancora due esuberi da piazzare: Agoume e Salcedo. Il primo è molto vicino al Troyes, club di Ligue 1 con cui il centrocampista classe 2002 è pronto a firmare il nuovo contratto in prestito.

Per Salcedo, invece, ci sono diverse valutazioni in corso. L'Inter non è riuscita a chiudere nessun accordo con alcuni stranieri che si erano fatti avanti (come, per esempio, lo Standard Liegi) e ora c'è la possibilità che il classe 2001 rimanga all'Inter, per fare la famosa quinta giovane di cui parlava Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione.