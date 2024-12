Da Nico Paz a David: i 10 NOMI caldi per il MERCATO dell’Inter

Il 2025 sarà un anno molto importante per l’Inter, sia naturalmente come sempre in campo con tanti trofei da cercare di vincere, ma anche anche sul fronte mercato. Come già affermato a più riprese da tanti esponenti del mondo nerazzurro, come ad esempio il presidente Giuseppe Marotta o l’allenatore Simone Inzaghi, il nuovo obiettivo della società è quello di ringiovanire la rosa.

Oaktree fin dal momento del suo arrivo è stato chiaro e ha sempre fatto sapere che l’Inter, essendo una delle squadre con l’età media più alta sia in Champions League che in Serie A, deve trovare nuovi giovani talenti da mettere al servizio di Inzaghi. Nel 2025 è dunque lecito attendersi questo ricambio che avverrà soprattutto nel corso dell’estate visto che a gennaio nessuno avrà intenzione di rivoluzionare una rosa che sta pure ottenendo ottimi risultati.

Anche a gennaio potrebbero però esserci alcuni movimenti utili per Inzaghi per puntellare l’organico oppure per andare incontro alle esigenze di giocatori scontenti che chiedono la cessione. Sul fronte delle uscite in tal senso occhio a Marko Arnautovic, nelle mire del Torino che necessita una punta, e a Tomas Palacios che potrebbe essere prestato per giocare con più continuità e fare così esperienza in Italia.

Il 2025 potrebbe essere l’anno anche della separazione da Francesco Acerbi. Il centrale ex Lazio in questa prima metà di stagione ha dovuto lottare con continui problemi fisici e a febbraio compirà 37 anni. Tra gennaio e luglio potrebbe esserci il suo addio ai colori nerazzurri, vista anche la particolare clausola inserita dalla società.

Sul fronte dei nuovi acquisti sono invece tanti i profili nel mirino dell’Inter che cercherà di scegliere i migliori nel rapporto qualità/costi. Come già ricordato in precedenza, un occhio di riguardo sarà sempre dato anche all’età dei giocatori anche se un’eccezione potrebbe essere fatta per un giocatore come Jonathan Tah che nonostante i 29 anni che compirà a febbraio è un difensore molto interessante.

Un altro difensore più giovane di tre anni ma più molto più costoso in termini di cartellino (ricordiamo che Tah a luglio sarà svincolato) è Jaka Bijol. Il talentuoso centrale dell’Udinese piace a diverse big in Italia e la prossima estate, ma forse già anche in inverno secondo il club friulano, potrà tentare il grande salto.

Per l’attacco ci sono due grossi nomi come Jonathan David e Federico Chiesa che da ormai diversi anni vengono sempre definiti possibili obiettivi dell’Inter. Il canadese è in scadenza di contratto con il Lille ed è attenzionato da moltissime squadre ma si sa bene che Marotta è sempre in prima linea per queste operazioni. L’italiano ex Juventus sta invece riscontrando grandi difficoltà a Liverpool e non si può escludere un suo addio a fine anno per tornare in un campionato che conosce bene come la Serie A.

Dal campionato italiano un nome che sta prendendo sempre più piede per l’attacco è quello di Santiago Castro del Bologna, talento argentino del 2004 che piace tanto all’Inter e anche alla Juventus. Un altro argentino del 2004 da tenere d’occhio per il 2025 è senza dubbio Nico Paz.

Infine, chiudiamo con due nomi un po’ outsider che potrebbero essere delle valide opzioni per l’Inter sempre per il discorso relativo al ringiovanimento della rosa. Il primo è Nicolò Bertola, difensore dello Spezia, che può partire a parametro zero e il cui nome è annotato sui taccuini di tante squadre di Serie A. Dal Sudamerica può invece diventare buono anche il nome di Marco Di Cesare, difensore che ha una clausola rescissoria non bassa e che sarebbe un colpo ‘alla Lautaro Martinez’.