LIVE Inter ora per ora – 50 milioni per il mercato, si accelera su Kulusevski. De Paul, l’Udinese apre al prestito. Le ultime su Vidal

17.40 | Tommaso Giulini, durante una conferenza stampa in casa Cagliari, ha annunciato la data del possibile rientro di Alessio Cragno, portiere rossoblù: “Torna a gennaio, in Coppa Italia contro l’Inter” (LEGGI QUI)

17.25 | Intervistato da soccermagazine.it, Emiliano Viviano, portiere svincolato, ha parlato del suo addio all’Inter: “Un rimpianto? Sì, in un certo senso sì. Ero giovane, volevo giocare. Ma dopo l’addio ho conosciuto altre città, altre persone…” (LEGGI QUI)

17.08 | Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, analizza su Twitter le criticità del progetto San Siro: “Il problema sono le volumetrie. A Inter e Milan concessi valori dimezzati rispetto alle altre opere di Milano. Sala vuole la linea verde ma è incoerente” (LEGGI QUI)

16.40 | Secondo il quotidiano austriaco Heute, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Benjamin Kanuric, classe 2003 del Rapid Vienna. Piace anche a Juventus, Roma, Sassuolo, Borussia Dortmund e Arsenal (LEGGI QUI)

16.16 | Francesco Colonnese dice la sua sulla querelle tra Antonio Conte e il Corriere dello Sport: “Dobbiamo abbassare i toni, la lettera era offensiva. Ormai non si parla più di aspetti tecnici, delle questioni di campo” (LEGGI QUI)

15.50 | Clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia U19 per l’Inter di Armando Madonna: i nerazzurri perdono per 1-2 contro il Frosinone e dicono addio alla competizione —> LEGGI DI PIU’

15.40 | Intervenuto nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato anche del mercato di riparazione in casa Inter, con le ultime novità da lui raccolte. Ecco le sue parole:“Anche sull’altra sponda di Milano si rivede il mercato: strappare Kulusevski già a gennaio diventa sempre più difficile per l’Inter, la strada è in discesa per De Paul ma non è l’immediata priorità. Che sembra essere diventata invece Marcos Alonso…” LEGGI QUI LE PAROLE COMPLETE

15.30 | Uno dei principali candidati alla panchina dell’Independiente di Avellaneda è Hernan Jorge Crespo, ex centravanti di Parma, Inter e Milan, ex tecnico del Modena e Banfield. È lui uno dei nomi sul tavolo, proposto da Alejandro Kohan, ex preparatore fisico del Diablo Rojo che ha grande ascendente sulla commissione sportiva.

15.25 | Dopo la sconfitta al mondiale per club del suo Al Hilal contro il Flamengo, l’attaccante italiano Sebastian Giovinco si è concesso ai microfoni di Sport Mediaset dove, tra le altre cose, ha commentato così le prestazioni di Antonio Conte e della sua Inter. Ecco le sue parole: “Se sono sorpreso dall’Inter di Antonio Conte? Assolutamente no, l’avevo detto fin dall’inizio che era una delle pretendenti allo scudetto. La Juve vince da 8 anni, è sempre e comunque la squadra da battere”.

15.10 | Come riportato oggi da Tuttomercatoweb.com però, il club nerazzurro per ora si è defilato dalla corsa ad Armando Izzo, centrale del Torino: “L’Inter ci ha concretamente pensato anche in vista della finestra invernale di calciomercato. Non è il ruolo al quale il club nerazzurro ha dato priorità, ma…” LEGGI DI PIU’

14.55 | Samir Handanovic è a quota 100 clean sheet in Serie A con la maglia dell’Inter, a meno uno dal portiere della Juventus Gianluigi Buffon (101) che sarà in campo anche stasera nell’anticipo di Marassi contro la Sampdoria. Handa, che ha subito quest’anno solo 14 gol e fronte di sei gare senza subire reti, cercherà di raggiungerlo sabato alle ore 18, quando a San Siro arriverà il Genoa in una gara ostica ma che deve essere portata a casa per terminare l’anno in vetta alla classifica.

14.25 | Clamoroso Vidal! Come riportato da ESPN Spagna il centrocampista avrebbe abbandonato il campo di allenamento dove si stava svolgendo la rifinitura in vista del Clasico, dopo aver saputo dell’intenzione di Ernesto Valverde di lasciarlo in panchina per il grande match del Camp Nou! —> LEGGI DI PIU’

14.15 | Riguardo alle grandi prestazioni di Radja Nainggolan, ha parlato il presidente dei rossoblù Tommaso Giulini, che ai microfoni di Sky Sport ne ha esaltato le qualità. Ecco le sue parole: “Radja come Gigi Riva? Sì, è un leader per questa squadra, in campo e negli spogliatoi. E’ arrivato con un’umiltà e un atteggiamento disarmanti, si è messo subito a disposizione del mister. Poi, fuori da Asseminello, ognuno ha la sua vita privata e la gestisce come vuole, ovviamente nei limiti imposti della società. Ma lui non si permetterebbe mai di superarli, è uno dei giocatori leader di questa squadra come Joao Pedro o Luca Ceppitelli. Ci sono sempre 4-5 giocatori che governano lo spogliatoio, non c’è mai solo una primadonna”.

14.05 | L’Inter costruisce il futuro, non solo in campo ma anche fuori. Per giugno possibile addio da parte di Ausilio, ma c’è già il nome del sostituto —> LEGGI QUI

13.55 | Al Centro di Formazione Suning fa il suo esordio nella Primavera TIM Cup 2019-2010 l’Inter Primavera di Armando Madonna. L’avversario è il Frosinone di Luigi Marsella. Il calcio d’inizio della partita valida per gli ottavi di finale è fissato alle ore 14. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

INTER: 1 Stankovic; 2 Vaghi, 4 Kinkoue, 6 Ntube; 7 Persyn, 10 Schirò (C), 5 Squizzato, 3 Colombini; 10 Oristanio; 11 Mulattieri, 9 Vergani

A disposizione: 12 Tononi, 13 Moretti, 14 Cortinovis, 15 Burgio, 16 Sami, 17 Vezzoni, 18 Attys, 19 Boscolo Chio, 20 Gnonto, 21 Bonfanti, 22 Fonseca

Allenatore: Armando Madonna

SASSUOLO: 1 Trovare; 2 Nigro, 3 Tonetto, 4 Vecchi, 5 Verde, 6 Giordani, 7 Venturini, 8 Santi, 9 Luciani, 10 Obleac, 11 Vitalucci

A disposizione: 12 Salvati, 13 Esposito, 14 Di Razzo, 15 Coccia, 16 Ortenzi, 17 Selvini, 18 Lauro, 19 Morelli, 20 Altobello

Allenatore: Luigi Marsella

13.15 | Ciccio Graziani su Antonio Conte: “Ha carattere, carisma, personalità. E’ un combattente nato e dal punto di vista tattico è uno degli allenatori più evoluti e dalle batoste si è sempre ripreso alla grande. Nel primo anno incide molto sulla psiche dei calciatori. Tutti i giorni ti obbliga ad essere professionale. Può essere simpatico o antipatico ma è uno che sa fare l’allenatore”. LEGGI QUI

12.55 | Buone notizie per Thiago Motta, meno buone per l’Inter: il capitano del Genoa Domenico Criscito, dopo aver accusato un fastidio alla schiena durante il derby della Lanterna, sembra aver bruciato le tappe per poter rispondere presente alla partita contro i nerazzurri(LEGGI QUI)

12.40 | Icardi: “Mi sento molto bene ed ho iniziato la mia esperienza al PSG nella maniera corretta. Fare gol mi viene naturale, fa parte del mio gioco. Farò il possibile per dare il mio contributo alla squadra in modo da vincere il più possibile” (LEGGI QUI)

12.10 | Alla infinita lista di nomi accostati all’Inter per il mercato di gennaio si aggiunge anche quello di Gedson Fernandes, talento 20enne del Benfica in totale rottura con club e allenatore. La sua valutazione è di 30 milioni ma in seguito alle ultime fratture potrebbe rivelarsi una buona occasione da cogliere (LEGGI QUI)

12.00 | Marchisio: “Scudetto all’Inter? A livello di rosa la Juventus è messa meglio ma il bello del calcio è che può succedere di tutto. Su Conte vi dico che è stato uno dei gli allenatori più importanti della mia carriera, ti tocca nell’orgoglio e riesce a tirare fuori il meglio” (LEGGI QUI)

11.55 | Dopo Ansu Fati è un altro giovanissimo a punire l’Inter. Dusan Vlahovic, classe 2000, parla del suo gol ai nerazzurri: “Bellissimo fare gol, ma al 92′ e in quel modo non ha prezzo” (LEGGI QUI)

11.45 | Potrebbe arrivare in questo gennaio il primo derby di mercato tra Inter e Milan. A quanto pare anche i rossoneri si sono inseriti nella corsa ad Olivier Giroud, ma i nerazzurri restano in posizione favorevole avendo già preso i contatti con club e agente (LEGGI QUI)

11.30 | Come ogni anno ormai da molto tempo dicembre rappresenta il mese di collasso per l’Inter. Dopo una prima fiduciosa vittoria con la Spal, sono arrivati 2 pareggi e 1 sconfitta, la quale ha provocato anche l’eliminazione dalla Champions. La partita contro il Genoa sarà l’occasione giusta per riprendere in mano la situazione e chiudere l’anno al meglio, anche se gli infortuni/squalifiche non fanno ben sperare(LEGGI QUI)

11.20 | Sarebbe potuto essere decisamente più romantico il ritorno di Thiago Motta a San Siro; invece si vede costretto a dar tutto contro la sua ex squadra in cui ha vinto qualunque cosa, per salvare il suo posto sulla panchina del grifone (LEGGI QUI)

11.10 | Gabigol: “Ovviamente rispetto l’Inter essendo ancora sotto contratto con loro ma non sono rimasto molto in contatto con il club. Cosa non ha funzionato? Non ho praticamente avuto mai occasioni di dimostrare qualcosa, ma è stato bello lo stesso perchè ho imparato molto dai compagni” (LEGGI QUI)

10.45 | Offerti all’Inter i due giovani e talentuosi centrocampisti Cristian Ferreira e Gedson Fernandes. Il club nerazzurro, però, in questo momento ha occhi solamente per Dejan Kulusevski. LEGGI QUI

10.35 | L’Inter si avvicina sempre di più a Rodrigo De Paul: dopo l’intesa con il calciatore, c’è anche l’apertura dell’Udinese al prestito con diritto di riscatto. A gennaio i contatti decisivi. LEGGI QUI

10.25 | Parla Antonio Cassano: “Quel gol all’Inter con la maglia del Bari ha cambiato la mia vita, me lo riguardo quasi ogni giorno. Oggi lo Scudetto lo vince Conte, ma ha bisogno di rinforzi. Ausilio il miglior ds”. (L’intervista completa QUI)

10.00 | Secondo quanto riporta A Bola dal Portogallo, il Lokomotiv Mosca, convinto a confermare Joao Mario anche per la prossima stagione, non intende però pagare tutti i 18 milioni di euro del riscatto. Nelle prossime settimane atteso un incontro con l’Inter per trattare. (Qui i dettagli)

09.35 | All’interno delle strategie vagliate per rinforzare la rosa in quel di gennaio, il Milan avrebbe alzato la cornetta pure con il Chelsea per parlare di Olivier Giroud. Su di lui però, scrive il Corriere dello Sport, l’Inter è già parecchio in vantaggio.

09.10 | Verso Inter-Genoa, è rebus a centrocampo: al momento il solo disponibile è Vecino. Conte pensa all’avanzamento di Skriniar con l’ipotesi del doppio trequartista alle spalle di Lukaku: in quel caso spazio al tandem Politano-Esposito/Lazaro. (Qui la probabile formazione)

08.50 | L’Inter mette a disposizione un budget di 50 milioni per credere nello Scudetto. Le operazioni sui giovani sono più apprezzate di quelle più a corto raggio, motivo per cui il ‘sì’ per Kulusevski è molto più netto rispetto a quello per Vidal. (Leggi qui)

08.35 | Il Chelsea, intanto, spara alto per Marcos Alonso: chiesti 35 milioni, l’Inter spera nello sconto facendo leva anche sulla volontà del giocatore. (Leggi qui)

08.20 | Si continua a lavorare sul mercato: nel ruolo di esterno sinistro, scrive il Corriere dello Sport, l’Inter ha già in mano Darmian, ma proverà comunque anche per Marcos Alonso. A centrocampo l’arrivo di Vidal è condizionato dall’unica possibilità del prestito, pressoché gratuito: tutto è stato messo in mano al suo agente, Felicevich. L’alternativa resta De Paul. (Leggi qui)

08.00 | Il Corriere dello Sport intervista Salvo24: “La mia mail esiste, non volevo offendere Conte. Indirizzo inventato? Balle!”. (QUI L’INTERVISTA COMPLETA)

00.00 | Tanti sorrisi ed un entusiasmo sempre contagioso. Gabigol pur senza gioie personali esprime tutto il suo appagamento per la vittoria nella semifinale del Mondiale per Club. Intervistato dai microfoni di Globo Esporte, l’attaccante di proprietà dell’Inter analizza così il successo: “Dobbiamo giocare per la squadra. Siamo contenti per il risultato”. CONTINUA A LEGGERE

23.40 | Aria di addio in casa River Plate per Martinez Quarta. Il calciatore classe 1996 è pronto a lasciare i Millionarios per sposare un progetto importante: tutto dipenderà dall’offerta in arrivo, con l’Inter da tempo sulle tracce del difensore argentino. Ai microfoni di TyC Sports, il centrale del River ha parlato così del suo futuro: “Nel caso in cui io ed il club dovessimo ricevere un’offerta che possa rivelarsi utile a livello calcistico per la mia carriera mi piacerebbe fare il grande salto”. CONTINUA A LEGGERE

23.25 | Zdenek Zeman, intervistato da TMW in occasione della festa di Natale della Roma, ha fornito una propria analisi in merito al campionato di Serie A e alla lotta Scudetto. Queste le parole pronunciate dall’allenatore: “Sia i giallorossi che la Lazio puntano all’ingresso in Champions League. Per lo scudetto invece la lotta sarà tra Inter e Juventus: alla fine però, secondo me, a vincere saranno sempre i bianconeri vista la rosa a disposizione di Sarri” (LEGGI QUI)

22.40 | Andrea Petagna, a proposito del quale nelle ultime settimane si è parlato di un interesse concreto da parte dell’Inter, intercettato dai microfoni di Sky Sport a margine della cena di Natale della Spal, si è così espresso in merito alla possibilità di lasciare il club di Ferrara: “Sono un calciatore che ha segnato 22 gol da quando è arrivato alla Spal e devo tanto alla società così come al mister Semplici che mi ha sempre dato fiducia. Qui sono felice, ma se dovesse arrivare un’offerta importante per la mia carriera ne parleremo. A decidere però sarà il presidente” (LEGGI QUI)

22.31 | Non solo la squadra o ex calciatori alla cena organizzata dall’Inter per festeggiare il Natale, presenti anche diversi invitati “esterni”, legati ovviamente dalla passione per il colori nerazzurri. E proprio uno di questi, Max Pezzali, cantante e noto tifoso dell’Inter, ai microfoni dei cronisti presenti all’esterno del “The Mall”, ha parlato della stagione nerazzurra e dell’acquisto di Romelu Lukaku: “Sono convinto che quello che è stato fatto fino ad ora è stato straordinario, quindi non porrei limiti alla provvidenza ma nello stesso tempo starei molto accorto. Cominciamo a essere tanti in pochi punti. Quest’estate mi avessero detto Inter in classifica a questo punto? Non ci avrei creduto. Sarà sicuramente un campionato divertente. Lukaku? Secondo me è un acquisto formidabile” (LEGGI LE SUE PAROLE)

22.18 | Anche Riccardo Ferri, grande ex calciatore nerazzurro, ha preso parte alla festa di Natale dell’Inter. L’ex difensore, ai microfoni dei cronisti presenti all’esterno del locale nel quale si sta tenendo l’evento, ha parlato della stagione degli uomini di Antonio Conte: “Si sta facendo un percorso importante e credo che fino ad ora il bicchiere sia mezzo pieno. E’ vero, gli infortuni hanno pesato, ma il futuro è da guardare con grande ottimismo: recuperando tutti i nerazzurri saranno competitivi anche in Europa League” (LEGGI QUI)

22.09 | Tra i vari calciatori dell’Inter presenti alla festa di Natale nerazzurra, da segnalare la presenza di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, dopo un inizio di stagione molto positivo, è stato suo malgrado costretto a causa di un infortunio a saltare la maggior parte delle partite disputate fino ad ora dagli uomini di Antonio Conte. Intercetto dai microfoni dei cronisti all’esterno del “The Mall”, luogo nel quale si sta svolgendo la cena natalizia, il cileno ha così risposto alla domanda in merito alle sue condizioni: “Come sto? Sto meglio“.

21.58 | Alla cena di Natale dell’Inter non poteva mancare Massimo Moratti. L’ex presidente nerazzurro, intercettato all’esterno del locale nel quale si sta svolgendo la festa interista dai microfoni di SportMediaset, ha così commentato la stagione dell’Inter: “Prevedere il primo posto dell’Inter? Non me l’aspettavo, sono stati molto bravi. Movimenti di mercato a gennaio? Io in realtà credo che la squadra ci sia già e che molti torneranno proprio dopo la sosta, però spetta all’allenatore decidere se e come muoversi. E sì, si può credere allo scudetto”. (LEGGI QUI)

21.31 | Dopo le parole di Steven Zhang, arrivano anche quelle di Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro, nel suo discorso durante la festa di Natale dell’Inter, si è focalizzato sulle sensazioni suscitate fino ad ora dall’esperienza in nerazzurro: “Per me è il primo anno da allenatore dell’Inter: grazie a chi ha voluto che ciò accadesse. Il mio desiderio deve essere quello di cercare di lasciare una traccia, non importa per quanto tempo, l’importante è che si abbia voglia di lasciare una traccia. Significa lavorare con passione, sacrificio, sudore. Abbiamo il dovere di rendere l’Inter migliore ed abbiamo una sola via: cercare di essere migliori noi stessi ponendoci a livelli sempre più alti” (LEGGI QUI)

21.21 | Intervenuto durante la consueta cena natalizia dell’Inter, il presidente nerazzurro Steven Zhang, ha inaugurato la serata di festeggiamenti con un discorso di grande impatto. Dal palco allestito per l’occasione, il massimo dirigente ha parlato degli obiettivi e dei traguardi dell’Inter: “Siamo qui insieme stasera tutti quanti, colleghi e dipendenti di un’Inter che è cambiata completamente qualche anno fa. Il club è cambiato tantissimo per il lavoro che tutti voi svolgete ogni giorno con dedizione. Questa stagione abbiamo battuto tantissimi record insieme: il fatturato più alto della storia di questa società, e questo vale anche per le nostre piattaforme digitali che stanno crescendo in maniera esponenziale. Ci siamo trasferiti nella nuova sede e a breve completeremo la nostra nuova struttura ad Appiano Gentile. Stiamo viaggiando spediti verso il nostro obiettivo: il nostro obiettivo è vincere in campo e fuori e oggi siamo primi in Serie A” (LEGGI LE SUE PAROLE)

19.45 | Wanda Nara in una lunga intervista: “I consigli di Conte? Non saprei cosa dire, dovrei provare a farlo prima della partita, ma Mauro è molto professionale e prima di giocare non fa niente. Solo dopo il match se è andato bene, perché se la gara va male non mi vuole neanche vedere”. QUI TUTTE LE PAROLE

19.30 | Paolo Scaroni sul nuovo stadio: “Stiamo progettando un nuovo stadio nella stessa zona in cui si trova l’attuale San Siro. E lo stiamo sviluppando insieme all’Inter. Utilizziamo già assieme il termine San Siro‘e vogliamo continuare a farlo con il nuovo stadio”. LEGGI QUI

19.00 | L’aneddoto di Alberto Zaccheroni: “Mio padre era un tifoso dell’Inter e in omaggio alla beneamata quando ha comprato un albergo in romagna voleva chiamarlo Internazionale, ma in quel momento c’era ed ha dovuto abdicare in Ambrosiana”. LEGGI QUI

18.30 | Conte in piena emergenza in vista della gara di sabato contro il Genoa. Non solo a centrocampo dove mancherà per squalifica Marcelo Brozovic, con l’assenza di Lautaro Martinez anche in attacco si accende il campanello d’allarme. LEGGI QUI

18.00 | Rispetto all’Inter di Luciano Spalletti dall’importanza delle fasce si è passati con Antonio Conte ad uno sviluppo del gioco per le zone centrali del campo. Nonostante questo evidente cambio di rotta, dalle statistiche reperibili sul sito della Lega Serie A, risulta senz’altro curioso come il club che fin qui ha prodotto più cross in campionato sia stato proprio l’Inter. LEGGI QUI

17.30 | Sul futuro di Gabigol si esprime il direttore Giorgio Perinetti: “E’ un ragazzo talentuoso. Chi lo conosce bene dice che non è adatto all’Europa, o quanto meno alla Serie A. Forse potrebbe fare meglio in un campionato come quello spagnolo, dove si gioca di più”. LEGGI QUI

17.00 | Maurizio Pistocchi tra ironia e realtà: “Leggo di paragoni tra Lukaku e Icardi: uno gioca, segna e dà tutto per la squadra, l’altro alla squadra dà solo i gol. Che, tra l’altro, sono meno (10 Lukaku, 8 Icardi)”. LEGGI QUI

16.45 | Ivan Zazzaroni al veleno: “Se ho sentito Antonio Conte? No, penso che la pace con Conte non sia semplice, è un carattere molto particolare. Ci siamo scambiati dei messaggi ‘affettuosi’: io gli ho scritto e lui mi ha risposto. Cosa ci siamo detti vorrei tenerlo per me, ma non è stata una cosa particolarmente piacevole”. LEGGI QUI

16.15 | Sempre meno le speranze per l’Inter di arrivare ad Arturo Vidal. Il Barcellona ha incontrato l’agente del cileno ed ha fatto sapere che almeno fino a giugno l’intenzione è quella di trattenere il calciatore. LEGGI QUI

16.00 | Sempre più ai ferri corti la relazione tra Dries Mertens e il Napoli: oltre all’impossibilità del rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2020, il centravanti belga potrebbe partire già a gennaio. L’Inter è in allerta… LEGGI QUI

VIDEO PI – Inter, senti l’agente di Kulusevski: “A gennaio può partire…”

13.30 | L’Inter scende nuovamente in campo nella lotta contro il razzismo. Attraverso un tweet, il club nerazzurro prende posizione dopo il polverone alzatosi attorno alla scelta della Lega Serie A di usare tre scimmie per la campagna anti-razzismo (CLICCA QUI)

13.15 | Inter e Milan hanno diramato un comunicato ufficiale al termine dell’incontro che si è tenuto quest’oggi con il comune di Milano, in merito alla costruzione del nuovo stadio e al futuro di San Siro (IL COMUNICATO UFFICIALE)

12.55 | Arrivano buone notizie per l’Inter di Antonio Conte. Stefano Sem, agente di Dejan Kulusevski, centrocampista di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Parma, ha aperto le porte ad un possibile trasferimento durante la finestra invernale di calciomercato (LE SUE PAROLE)

12.45 | Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, è stata ospite del programma televisivo Verissimo. Ecco un’anticipazione dell’intervista che andrà in onda il 21 dicembre, sul futuro dell’attaccante argentino di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito al Paris Saint Germain (CLICCA QUI)

12.30 | Emergenza centrocampo. Con Sensi, Barella, Gagliardini ai box per infortunio e Brozovic squalificato, Antonio Conte è chiamato a proporre un centrocampo completamente inedito in vista della sfida di campionato in programma sabato a San Siro contro il Genoa di Thiago Motta. E spunta l’idea Milan Skriniar (LEGGI QUI)

12.25 | In occasione dell’evento “Legends of style” Pau Villanova, membro dell’elettivo del Barcellona e responsabile di Barcelona Legends, ha parlato di Lautaro Martinez e di Ivan Rakitic (LE SUE PAROLE)

12.15 | E’ terminato pochi minuti fa l’incontro tra Inter, Milan e comune di Milano sul futuro di San Siro. Fumata nera, parti al momento inamovibili sulle proprie posizioni (CLICCA QUI)

12.05 | Non solo Antonio Conte, anche Thiago Motta deve fare i conti con diversi infortunati in vista della sfida in programma tra Inter e Genoa sabato pomeriggio a San Siro. L’ex nerazzurro rischia ora di perdere anche Criscito (LEGGI QUI)

11.55 | Come di consueto, WhoScored ha stilato la top 11 dell’ultima giornata di Serie A: in rosa presente anche un nerazzurro, dopo l’1-1 rimediato al Franchi contro la Fiorentina (SCOPRI LA FORMAZIONE)

11.50 | Futuro San Siro, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi è previsto un nuovo incontro tra Inter, Milan e comune di Milano: sul piatto la necessità di proporre un nuovo masterplan per la rifunzionalizzazione di San Siro in caso di costruzione del nuovo stadio (CLICCA QUI)

11.40 | Mentre in Italia si vocifera di una trattativa avanzata tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal, in Spagna lo scenario sembrerebbe essere diverso. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo infatti l’affare sarebbe al momento congelato (I DETTAGLI)

11.30 | Da Conte a Lukaku, passando per l’Europa League: Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, nell’editoriale pubblicato per Tuttomercatoweb è tornato a parlare dei temi più caldi che tengono banco in casa Inter (CLICCA QUI)

11.20 | MVP PASSIONEINTER – Fiorentina-Inter, la prima volta di Borja Valero. Bene Handanovic e Bastoni, Lautaro sempre al comando (LA CLASSIFICA AGGIORNATA)

11.10 | Diego Alberto Milito si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per elogiare il connazionale Palacio, con cui ha condiviso pagine importanti nella storia recente nerazzurra (LEGGI LE SUE PAROLE)

10.50 | La Fiorentina è pronta a riprovarci per Matteo Politano: l’attaccante nerazzurro, da poco rientrato a disposizione di Conte dopo un infortunio, è finito ai margini del progetto tecnico della Beneamata e così potrebbe lasciare Milano durante la finestra invernale di calciomercato (LE ULTIME)

10.40 | L’Inter non molla Rodrigo De Paul. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra è intenzionata a portare a Milano il centrocampista argentino in forza all’Udinese (IL PUNTO DELLA TRATTATIVA)

10.30 | La sosta natalizia è sempre più vicina, Conte può respirare. Al rientro, nel 2020, potrà tornare a contare su Sanchez, Sensi, Barella e Gagliardini. Qualche perplessità in più su Asamoah, tant’è che la ricerca di un esterno sinistro sul mercato prosegue: i preferiti sono Marcos Alonso e Darmian. La prima necessità, ad ogni modo, sarà anche quella di rimettere in forma gli infortunati, che dovranno ritrovare brillantezza il più velocemente possibile. (Qui i dettagli)

10.05 | Dall’Inghilterra, il Mirror parla di un Juan Foyth sempre più lontano dal Tottenham. In particolare, Inter, Milan e Roma sarebbero attente alla sua situazione: classe 1998, è di origine argentina ma possiede anche il passaporto polacco (Leggi qui)

09.40 | Dall’altra parte, poi, ecco Rodrigo De Paul: nessun problema con l’Udinese, l’unico nodo è la classifica dei bianconeri. Il quartultimo posto attuale, infatti, rischia di impedire ai friulani di permettersi una cessione così importante. Si continua a lavorare, in ogni caso, per un prestito con obbligo di riscatto.

09.10 | In vista di gennaio è corsa a due per il ruolo di centrocampista: il preferito di Conte resta Vidal, che però può arrivare solo in prestito. Il suo agente Felicevich sta lavorando per la buona riuscita dell’operazione ed incontrerà il Barcellona dopo il Clasico. (Qui tutti i dettagli)

08.50 | Leonardo torna a parlare di Icardi: “Sta facendo bene, siamo molto contenti di lui. Problemi fuori dal campo? Assolutamente no. Per il riscatto c’è tempo, essendo un prestito con diritto abbiamo modo di pensarci con calma e non intendiamo farlo ora”. (Qui le dichiarazioni complete)

08.30 | Sul mercato, intanto, l’assoluta priorità è Dejan Kulusevski: l’Inter spinge per averlo a gennaio, i contatti con l’Atalanta sono fitti, ma il vero nodo è accontentare il Parma. Ai ducali piacciono due nerazzurri: l’interista Dimarco e l’atalantino Barrow. La trattativa è complessa, ma la situazione in classifica della squadra di D’Aversa può aiutare. L’alternativa principale resta Rodrigo De Paul. (Leggi qui)

08.10 | Verso Inter-Genoa, per Conte è super-emergenza a centrocampo: oltre agli infortuni si aggiunge infatti anche la squalifica di Brozovic. La Gazzetta dello Sport annuncia: “Lui e Lautaro saranno sostituiti da Agoumé ed Esposito? Lo staff prova a recuperare qualche infortunato: la speranza è Gagliardini, il realismo dice Candreva, la sorpresa potrebbe essere Sensi!”. (LEGGI QUI)

07.50 | Michael Yormark, presidente dell’agenzia Roc Nation che cura gli interessi anche di Romelu Lukaku, ha attaccato duramente la Serie A sul tema razzismo: “È imbarazzante, ogni volta che apre bocca peggiora la situazione”. (Qui le dichiarazioni complete)

00.00 | Suo il gol che rilancia la Lazio e che accorcia le distanze dalle prime della classe. Volano i biancocelesti sempre più su, guadagnando due punti su Inter e Juventus continuando a sognare la vetta, lontana a soli tre punti. A regalare il successo sul Cagliari ci ha pensato Felipe Caicedo, entrato a 10′ dalla fine al posto di Radu e protagonista in pieno recupero nel realizzare il gol del definitivo 2-1. L’attaccante biancoceleste non si nasconde e guarda allo scudetto. CONTINUA A LEGGERE

+++ 17 DICEMBRE +++

23.30 | Vittoria roboante in casa del Cagliari e distacco accorciato a soli tre punti dalla vetta. Vola la Lazio di Inzaghi sulle ali dell’entusiasmo: 2-1 pirotecnico davanti al pubblico della Sardegna Arena e due lunghezze rosicchiate da Inter e Juventus che si dividono il primo posto. Il tecnico dei biancocelesti non si nasconde: “Scudetto? Guardiamo in alto”. CONTINUA A LEGGERE

23.00 | La strada verso la libertà, per tornare in fiducia e per cercare di fare di nuovo la differenza. L’unica ancora di salvezza di Nemanja Matic, ad oggi, è rappresentata dall’Inter. I nerazzurri, ridotti all’osso a centrocampo, secondo The Telegraph sarebbero pronti a strappare il centrocampista al Manchester United già nel prossimo mercato di gennaio. LEGGI QUI

22.30 | Non basta Simeone al Cagliari per accorciare le distanze sulla Lazio. Successo per la formazione di Inzaghi che batte 2-1 i rossoblù e si porta a soli tre punti dalla vetta della classifica. Biancocelesti al gran completo nel posticipo che chiude la sedicesima di Serie A: Immobile-Correa in attacco e formazione tipo per allungare sulle inseguitrici. CONTINUA A LEGGERE

22.00 | Tante stelle presenti per la consegna del premio Golden Boy 2019 affidato alle mani di Joao Felix dell’Atletico Madrid. Intercettato dai giornalisti, il direttore sportivo del Benfica ed ex calciatore tra le altre di Milan e Fiorentina Manuel Rui Costa ha parlato dei progressi del calcio italiano e della scelta di Conte di sposare il progetto nerazzurro. CONTINUA A LEGGERE

21.30 | E’ uno dei procuratori più invidiati e chiacchierati del mondo. Nella sua squadra può vantare campioni della panchina e del calcio giocato, del presente e dell’immediato futuro. Parliamo di Jorge Mendes, uno degli agenti più potenti del mondo del calcio. Cristiano Ronaldo, Joao Felix ma soprattutto José Mourinho, ex tecnico interista. CONTINUA A LEGGERE

21.00 | Forse la peggiore sconfitta stagionale. L’Inter Women perde a Firenze, il che ci può stare considerando la differenza tecnica e d’esperienza fra le due squadre. A preoccupare è il modo con cui matura il netto 4-0 per la Viola: la squadra di Sorbi entra in campo consegnandosi all’avversario, con le attaccanti di casa che in area fanno praticamente quel che vogliono. CONTINUA A LEGGERE

19.30 | L’intervista di Wanda Nara: “ Sexy e provocante? La verità è che soffro la differenza d’età con Mauro, ho sette anni più di lui. Ci tengo a essere sexy, anche sui social “. TUTTE LE PAROLE

19.00 | Nonostante il gol ed il buon momento di forma, il futuro di Borja Valero all’Inter è a rischio. Lo spagnolo, che a giugno 2020 andrà in scadenza, potrebbe partire già a gennaio. I DETTAGLI

18.30 | Vincenzo Montella respira dopo il punto strappato all’Inter: “Il gol di ieri, quell’urlo, quella esultanza, valgono tanto, anche se non risolvono tutto. Ma è stato un segnale. Tante volte non avremmo meritato di perdere, eppure uscivamo dal campo senza nulla in mano. Ieri non abbiamo mollato, fino all’ultimo respiro”. LEGGI QUI

18.15 | Il ct dell’Italia Roberto Mancini commenta i sorteggi delle italiane: “Le avversarie in Europa delle italiane? Le partite vanno giocate tutte sul campo, anche quelle che sembrano più semplici. A naso però mi sembra che il Napoli abbia pescato la più difficile”. LEGGI QUI

18.00 | Arturo Vidal tiene sulle spine il Barcellona: in caso di richiesta di cessione, i blaugrana sarebbero costretti a bloccare il passaggio di Aleñá al Betis. LEGGI QUI

17.45 | Possibile svolta per San Siro: questa mattina sul tavolo del comune di Milano sono stati presentati due progetti per la rifunzionalizzazione del Meazza. SCOPRI DI PIU’

17.30 | Michele Plastino sui sorteggi di Europa League: “Per me Conte se la vuole giocare l’Europa League: non si gioca mai snobbando una partita internazionale, l’Inter ha le carte in regole per poterla vincere. Non ci credo che la snobbi, e mi auguro che non sia così”. LEGGI QUI

17.25 | Non solo Arturo Vidal: per il mercato di gennaio l’Inter ha puntato anche un giovane centrocampista classe 1999 del River Plate. Si tratta di Cristian Ferreira, talento argentino dotato di grande tecnico. I DETTAGLI

17.15 | Inter, su Sandro Tonali aumenta la concorrenza. Dopo il Paris Saint Germain, anche l’Atletico Madrid ha fatto osservare il calciatore nel match di sabato tra Brescia e Lecce. LEGGI QUI

17.08 | Il Lecce ha ufficializzato l’acquisto di Giulio Donati: il difensore ex Inter (1 presenza in Coppa Italia nell’anno del Triplete) torna in Italia dopo sei anni (LEGGI QUI)

17.03 | Sandro Sabatini parla anche di mercato in chiave Inter. In particolare, il giornalista rilascia una chicca su Olivier Giroud: “Arrivano voci dalla Francia che dicono sia vicinissimo” (LEGGI QUI)

16.50 | “Si Salvo chi può”: è online la nuova puntata del nostro podcast, PASSIONEINTER TALK! Nel 38esimo episodio: il punto dopo Fiorentina–Inter, il caso di Salvo24, il punto verso Inter-Genoa e il sorteggio di Europa League. ASCOLTALO QUI

16.41 | Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, ha parlato del caso Conte-stampa: “Se Conte ritiene di essere stato diffamato, ha tutto il diritto di difendersi. Ma quelli dell’Inter sono metodi medievali, sono stati irrispettosi verso tutti” (LEGGI QUI)

16.29 | Stanislav Genchev, ex tecnico ad interim del Ludogorets (sostituito oggi da Pavel Vrba), ha commentato così il sorteggio di Europa League contro l’Inter: “Spero che contro di loro faremo meglio che col Milan. L’Inter è una squadra seria, un grande nome” (LEGGI QUI)

16.18 | Sandro Sabatini, giornalista, ai microfoni di Radio 24 ha parlato della querelle tra l’Inter, Antonio Conte e la stampa: “L’Inter non chiuse la sala stampa al Corriere dello Sport dopo il titolo ‘Black Friday’, come fecero Roma e Milan, e ora chiama gli avvocati per la lettera contro Conte. Mi stupisce” (LEGGI QUI)

15.51 | UFFICIALE – Altro annuncio da parte del Ludogorets, squadra avversaria dell’Inter in Europa League: ha rescisso il contratto, per motivi personali, il portiere argentino Jorge Broun (LEGGI QUI)

15.34 | Riccardo Trevisani, ai microfoni di Radio 24, commenta la situazione dell’Inter dopo il sorteggio di oggi: “A gennaio possono aggiustarsi sul mercato, spero non mollino l’Europa League per il prestigio del nostro Paese. Se lotti per lo Scudetto non è detto che poi lo vinci” (LEGGI QUI)

15.18 | Il Ludogorets, nuova avversaria dell’Inter in Europa League, sostituisce l’allenatore: via Stanislav Genchev (era tecnico ad interim e tornerà nello staff), assunto l’ex ct della Repubblica Ceca Pavel Vrba (LEGGI QUI)

15.00 | L’Inter di Conte apprende dai sorteggi di Nyon di dover affrontare il Ludogorets nei sedicesimi di Europa League. Ma quanto è temuta l’Inter in questa competizione, considerando la crescita avuta con Conte, ma anche l’eliminazione dalla Champions? La redazione di Passioneinter.com lo ha chiesto a giornalisti di importanti testate straniere. CONTINUA A LEGGERE

14.40 | Sarà il Ludogorets l’avversario dei nerazzurri per i sedicesimi di finale di Europa League. Urna benevola per l’Inter che evita le big della seconda fascia e pesca i bulgari di Razgrad. Squadra poco temibile a giudicare dalle apparenze, ma la storia nerazzurra ha insegnato ad appassionati e tifosi di non sottovalutare anche le avversarie più abbordabili. CONTINUA A LEGGERE

14.20 | Contattato da FiorenzeViola.it, l’agente di Borja Valero Alejandro Camano ha parlato del suo momento: “Conte in estate non lo voleva, ora comincia a farlo giocare. Sul futuro…” CLICCA QUI

14.10 | Dalla stella Keseru alla manita rifilata al CSKA: alla scoperta del Ludogorets, la Juventus di Bulgaria. CLICCA QUI

14.05 | Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al margine dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League ed ha parlato di Mauro Icardi: “Patti chiara e amicizia lunga con lui. Io ho trovato un ragazzo molto disponibile che ha capito il momento”. CLICCA QUI

14.00 | Ludogorets-Inter, per i nerazzurri sarà il terzo confronto contro un club bulgaro. CLICCA QUI

13.50 | LIVEBLOG – Sarà il Ludogorets l’avversario ai sedicesimi di Europa League per l’Inter. “Meglio di così non poteva andare”, commentano i tifosi sui social. CLICCA QUI

13.40 | Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League: “Dobbiamo essere protagonisti, è importante fare bene. Dispiace per l’uscita dalla Champions League, dobbiamo concentrarci sul resto della stagione. Deve diventare un obiettivo l’Europa League”. CONTINUA A LEGGERE

13.30 | L’INTER PESCA IL LUDOGORETS NEL SORTEGGIO DEI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE: IL TABELLONE COMPLETO

12.50 | Cristiano Biraghi, dopo il gol del pareggio subito nel finale dalla Fiorentina, torna a caricare l’ambiente nerazzurro con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram (CLICCA QUI)

12.40 | Mancano tre partite alla fine del girone d’andata di Serie A e Inter e Juventus sono appaiate in vetta alla classifica a pari punti dopo le prime 16 giornate. Ma in caso di arrivo alla pari, chi vincerà il titolo di campione d’inverno? (IL REGOLAMENTO)

12.25 | Complice la lunga lista degli infortunati e le due squalifiche rimediate ieri sera al Franchi da Brozovic e Lautaro, Conte potrebbe lanciare dal primo minuto in campo contro il Genoa Agoumé ed Esposito (LEGGI QUI)

11.55 | Arturo Vidal continua a rimanere in orbita Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi potrebbe essere una giornata importante per il futuro del centrocampista cileno del Barcellona (CLICCA QUI)

11.35 | L’Inter non molla Lucas Martinez Quarta. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la dirigenza nerazzurra è fortemente interessata al difensore classe 1996 del River Plate e c’è da registrare una forte accelerata nelle ultime ore (I DETTAGLI)

11.25 | IL CALENDARIO COMPLETO DI EUROPA LEAGUE: tutte le date dell’edizione 2019/2020

11.15 | ATTESA PER IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE: LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’INTER DI CONTE

11.00 | Antonio Cassano, ex attaccante di Milan, Roma e Inter, negli studi di Tiki Taka ha analizzato il pari rimediato ieri sera da Conte al Franchi di Firenze. Fantantonio rimprovera la retroguardia nerazzurra, troppo molle sul gol di Vlahovic nel recupero, tracciando un paragone con il passato (LEGGI QUI)

10.55 | Lele Adani, ex difensore dell’Inter e opinionista Sky Sport, è intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay per commentare la 16a giornata di Serie A, in attesa del Monday Night in programma questa sera tra Cagliari e Lazio (CLICCA QUI)

10.40 | Come di consueto Bobo Vieri, ex attaccante dell’Inter, direttamente dagli studi di Tiki Taka ha analizzato il pari ottenuto dalla squadra nerazzurra di Antonio Conte ieri a Firenze (LEGGI LE SUE PAROLE)

10.15 | Mario Sconcerti sul Corriere della Sera: “L’Inter perde tutto il vantaggio in una partita gestita male a Firenze. Il gol di Borja è una trappola, perché consegna la gara agli avversari senza che l’Inter si sforzi più per riprenderla. Lukaku ha i suoi nervi scoperti, Lautaro è in partita ma è cercato poco”. LEGGI QUI

10.00 | L’Inter a gennaio non punterà su Alessandro Florenzi! Secondo quanto appreso da Tuttosport, il terzino della Roma non rientra nei piani di mercato dei nerazzurri. LEGGI QUI

09.45 | Europa League – Il simulatore dei sorteggi assegna l’Inter ad una spagnola

09.30 | Zvonimir Boban in radio: “Se dà fastidio il primato dell’Inter? Non può darci fastidio, anzi direi che è importante che qualcuno lotti con la Juventus e dispiace che siamo noi”. LEGGI QUI

09.15 | E’ lotta a due per il possibile rinforzo dell’Inter a gennaio per la corsia di sinistra: Marcos Alonso sfida Darmian. Entrambi sono graditi da Antonio Conte. LEGGI QUI

09.00 | Secondo Tuttosport, sia Dejan Kulusevski che Rodrigo De Paul sono considerate dall’Inter come due alternative al grande obiettivo di gennaio: Arturo Vidal. I DETTAGLI

08.30 | L’ormai famoso Salvo24 rincara la dose sul Corriere dello Sport: “Mi dispiace molto ma non pensavo che una critica (tra l’altro fatta da un tifoso terzo, del Bologna) possa generare una risposta cosi violenta, arrogante e fuori posto nei confronti del Corriere che ultimamente viene attaccato anche per un titolo che viene travisato come razzista”. LEGGI QUI

08.15 | In Inghilterra sono sicuri che Olivier Giroud a gennaio lascerà il Chelsea: Frank Lampard ha già studiato le mosse per rimpiazzare il centravanti francese. LEGGI QUI

08.00 | Ecco qui le pagelle stilate da La Gazzetta dello Sport nel pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Inter al Franchi. LEGGI QUI

07.45 | Dal fuorigioco fischiato a Romelu Lukaku, al fallo dal limite non fischiato a favore di Lautaro Martinez: rivediamo tutti gli episodi più discussi di Fiorentina-Inter nella moviola del Corriere dello Sport. LEGGI QUI

07.30 | I Top&Flop di Fiorentina-Inter: Borja Valero e Handanovic mai domi, Lukaku e Skriniar tradiscono. LEGGI QUI

VIDEO – Serie A, Fiorentina-Inter 1-1: gol e highlights. Borja Valero non basta

+++ 16 DICEMBRE +++

20.35 | Renzo Ulivieri, ex calciatore ed allenatore, ha difeso Antonio Conte dopo la lettera pubblicata dal Corriere dello Sport: “Ha fatto bene ad annullare la conferenza” (LA LETTERA DI ULIVIERI)

20.30 | Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha commentato a Sky la sfida contro la Fiorentina: “Dimentichiamo l’eliminazione e guardiamo avanti” (LEGGI QUI)

20.20 | Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, ha parlato a Sky nel pre-partita della gara contro l’Inter: “Sarà una Fiorentina più determinata” (LEGGI QUI)

19.45 | Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha commentato la gara contro l’Inter a Inter Tv: “Stasera sarà fondamentale fare risultato” (L’INTERVISTA COMPLETA)

19.40 | Cristiano Biraghi, terzino dell’Inter, ha commentato il match contro la sua ex squadra a Inter Tv: “Vogliamo riscattarci dopo l’eliminazione dalla Champions” (LE SUE PAROLE)

19.30 | Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter. Confermate le indiscrezioni con Alessandro Bastoni titolare nella difesa a tre di Antonio Conte (LEGGI QUI)

19.00 | Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale in merito all’infortunio di Koulibaly rimediato nella gara contro il Parma. Il difensore azzurro potrebbe saltare anche il match contro l’Inter dopo la sosta natalizia (L’ESITO DEGLI ESAMI)

18.15 | Ultime da casa Genoa: dopo la sconfitta nel derby contro la Samp, Thiago Motta è stato confermato sulla panchina dei rossoblu. Fiducia sicuramente solo condizionata, ma che dovrebbe permettere all’ex centrocampista di essere in panchina anche nell’ultimo match prima della sosta natalizia, quello contro la sua Inter, a San Siro.

17.40 | Fiorentina-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni: Conte sceglie Bastoni, Montella si mette a specchio! (QUI LE ULTIMISSIME)

17.00 | Serie A, 16a giornata: non sbaglia la Juve, che batte l’Udinese 3-1 e torna prima in classifica. Pareggia il Milan – 0-0 col Sassuolo -, cade l’Atalanta: a Bologna è 2-1 per i rossoblu. (Leggi qui)

16.30 | Inter Women, tracollo per l’Inter: la Fiorentina passa per 4-0, 12 gol subiti nelle ultime tre partite (Qui il resoconto sul match)

15.30 | ESCLUSIVA – Ciccio Valenti: “Ora niente tracolli. Mercato? Mi fido di Conte: va bene anche mia cugina! Vi svelo chi è Salvo24…”. (QUI L’INTERVISTA COMPLETA)

14.00 | Verso Fiorentina-Inter, la top 11 dei doppi ex: tra muscoli, qualità ed un attacco esplosivo. (QUI la formazione)

12.45 | A ‘Sky’ parla Fabrizio Biasin e torna sul caso della conferenza stampa annullata ieri dall’Inter: “L’aria è cambiata, come alla Juventus” (LEGGI QUI)

12.25 | Dall’Inghilterra arrivano nuove voci secondo cui il Manchester United sarebbe pronto all’assalto per Lautaro Martinez: stanziati 140 milioni di euro per due acquisti (LEGGI QUI)

11.50 | Inter contro Juventus: duello di mercato e di potere. I nerazzurri vogliono dare un altro segnale importante con Chiesa (LEGGI QUI)

11.25 | Problemi anche per Godin che va in panchina, Candreva resta a casa: a Firenze per Conte è emergenza totale (LEGGI QUI)

10.55 | Torniamo a parlare di mercato. Dalle colonne di Tuttosport arriva un retroscena importante su Giroud che rifiuta il Milan preferendo l’Inter. E quel feeling con l’Europa League è un’arma molto importante (LEGGI QUI)

10.30 | L’uomo giusto per cercare di rallentare la corsa senza freni dell’Inter. Dopo il tonfo in Champions League i nerazzurri proveranno a ricalibrare la bussola in Serie A, ma ad attenderli ci sarà la Fiorentina di Pezzella. Il centrale, recuperato da Montella dopo la frattura allo zigomo, sarà in campo per comandare la difesa contro due clienti decisamente scomodi. CONTINUA A LEGGERE

10.15 | 18 reti in trasferta, 13 invece a San Siro. Non c’è solo Lautaro a far girare la trottola interista, impazzita in zona gol grazie alle sue punte di diamante. L’intesa dell’argentino con Lukaku funziona e non conosce sosta, soprattutto lontano da quel posto chiamato casa. La Gazzetta dello Sport evidenzia la simbiosi di due attaccanti che vivono l’Inter insieme. CONTINUA A LEGGERE

10.00 | A caccia del successo, quello che per i nerazzurri significherebbe centrare l’ottava vittoria di fila lontano da San Siro. 9 su 13 per Lautaro in trasferta: questo il suo score personale nella stagione che lo sta consacrando di fronte al grande pubblico. Il Corriere dello Sport sottolinea i numeri registrati dall’argentino che, nei primi 30′ di gara, ha esultato già 10 volte. LEGGI QUI

9.45 | L’emergenza nerazzurra costringe Conte agli straordinari ed i mezzo al campo, tra i tanti interrogativi, spunta anche una certezza. Sogna la prima in Serie A Lucien Agoumè, centrocampista 17enne acquistato in estate dalla Beneamata che è riuscita a strapparlo via dalla concorrenza. Contro la Viola il francese aspetta una chance. CONTINUA A LEGGERE

9.30 | E’ tra gli uomini del momento della Viola e questa sera sfiderà l’Inter per trascinare la Fiorentina e mettersi ancora una volta in mostra, in linea con il perfetto inizio di stagione. Gaetano Castrovilli ha stupito tutti per il suo impatto con la Serie A e, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha scelto di raccontarsi in un’intervista. LEGGI QUI

9.15 | Urgenza di rinforzi, tra i low cost e la speranza di reinvestire i milioni incassati dalla cessione di Gabigol. All’Inter di Antonio Conte servono, senza troppi giri di parole, un esterno ed un centrocampista di qualità ed il Corriere dello Sport, nel disegno del prossimo mercato nerazzurro, ha indicato Darmian e De Paul come obiettivi primari per rinforzare la rosa. LEGGI QUI

9.00 | Come riportato infatti dal Corriere dello Sport, l’Inter sembrerebbe intenzionata a muoversi anche su Gaetano Castrovilli: la priorità di Marotta per il ruolo di mezzala è rappresentata da Kulusevski ma, secondo il quotidiano, l’interesse per l’ex Cremonese c’è ed è tangibile ad Appiano. CONTINUA A LEGGERE

8.45 | Non più una priorità, ma più vicino rispetto al passato. Olivier Giroud, secondo La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe sempre più nerazzurro, ma il club interista tentenna prima dell’assalto finale. Come riporta la rosea, il centravanti francese è dato ormai in uscita dal Chelsea e dalla Francia lo hanno vestito già a metà con i colori della Beneamata. Il motivo? Le garanzie di minuti e visibilità dettate dall’undici di Antonio Conte in vista degli impegni con la Nazionale, come sottolineato anche dal suo ct. Deschamps. CONTINUA A LEGGERE

8.30 | Non c’è solo l’Inter sulle tracce dei gioielli del Napoli, pronti a lasciare il San Paolo alla fine del proprio ciclo in azzurro. Come riportato infatti dal Daily Mail, anche il Manchester United sarebbe infatti pronto ad accelerare per assicurarsi Dries Mertens al termine della sua avventura con il club partenopeo. Contatti frequenti tra i Red Devils e l’entourage del giocatore belga. CONTINUA A LEGGERE

8.00 | Ancor prima della grandissima prestazione messa in mostra al San Paolo contro il Napoli, il ds del Parma Faggiano aveva scelto di blindare Kulusevski fino a fine stagione, rinviando così ogni possibile discorso relativo al suo trasferimento alla prossima estate. Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo dei ducali ha infatti parlato così del futuro del talento svedese che sta trascinando i suoi in campionato. LEGGI QUI

7.30 | Dimenticare la disfatta in Champions League e consolidare la vetta della classifica. Questa la missione dei nerazzurri di Conte, in campo questa sera contro la Fiorentina. Al “Franchi” la Beneamata scenderà in campo con il ‘solito’ 3-5-2, obbligato per le defezioni dei centrocampisti e con un cambio solo nel terzetto arretrato. Con Handanovic tra i pali, ad agire in difesa saranno infatti Skriniar, che torna sul centrodestra, con de Vrij e Bastoni, favorito su Godin che dovrebbe dunque rifiatare. CONTINUA A LEGGERE

+++ 15 DICEMBRE +++

